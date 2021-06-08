Хвича Кварацхелия: Переговоры ведутся со многими клубами, хочу прославить свою страну

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия прокомментировал информацию о том, что он ведет переговоры с английским «Лидсом».

«Я ничего не могу подтвердить, но переговоры ведутся со многими клубами. Все в заключительной фазе. Переговоры с «Лидсом» велись и могут продолжаться снова.

Я не люблю говорить заранее. Я абсолютно уверен в себе и сделаю все возможное, чтобы сделать себе имя и прославить страну», - сказал Хвича в эфире телеканала «Рустави 2».

Напомним, что грузинский хавбек перешел в «Рубин» из московского «Локомотива» в 2019 году на правах свободного агента. Текущее соглашение футболиста рассчитано до лета 2024-го.

В сезоне-2020/21 Хвича провел за казанский клуб 23 матча, забил четыре гола и отдал восемь результативных передач.