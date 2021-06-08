Колосков опроверг информацию о бойкоте Евро-2020 сборной России

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в интервью радиостанции «Говорит Москва» опроверг сообщения СМИ о бойкоте сборной России чемпионата Европы из-за новой формы украинской команды, на которой изображены очертания государственных границ ее страны в составе с Крымом.

«Бредовые попытки бойкотировать или еще подобного рода – это просто желание втянуть нас в дискуссию по этому поводу. Людям этим надо, мне кажется, даже полечиться», - приводит слова Колоскова «Профиль».

Таким образом, подопечные Станислава Черчесова выступят на чемпионате Европы, где на групповом этапе сыграют против Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).