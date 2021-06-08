«Зенит» продолжит переговоры по новому контракту с Жирковым после Евро-2020

«Зенит» намерен продолжить переговоры по новому контракту с полузащитником Юрием Жирковым. Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, клуб с берегов Невы по-прежнему заинтересован в том, чтобы игрок продолжил карьеру в «Зените». Есть намерения вернуться к разговору после Евро-2020.

Напомним, что Жирков перешел в петербургский клуб из московского «Динамо» в 2016 году за 640 тысяч евро. С тех пор защитник в составе «Зенита» трижды подряд побеждал в чемпионате России.

В сезоне-2020/21 Юрий провел 20 матчей и отдал две голевые передачи.