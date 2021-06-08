Агент Джорджевича - об уходе Луки из «Локомотива»: Он - фантастический и бесплатный игрок

Футбольный агент Игорь Глушевич, представляющий интересы черногорского нападающего «Локомотива» Луки Джорджевича, прокомментировал расторжение контракта своего клиента с железнодорожниками.

«Мы договорились о расторжении контракта. А сейчас я собираюсь выслушать разные варианты продолжения карьеры для Луки из Европы, но также и из России. Он - фантастический и бесплатный игрок с опытом, который находится в идеальном возрасте!», - приводит слова Глушевича «СЭ».

Напомним, что форвард перешел в «Локо» из петербургского «Зенита» в 2019 году за 2,25 миллиона евро. Сезон-2020/21 Джорджевич провел за тульский «Арсенал» на правах аренды. Он сыграл в РПЛ 14 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 1,2 миллиона евро.