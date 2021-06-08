Олич прибыл в расположение сборной Хорватии

Главный тренер московского ЦСКА Ивица Олич 7 июня прибыл в расположение сборной Хорватии для помощи наставнику команды Златко Даличу в подготовке к Евро-2020.

Как информирует портал Dnevno.hr, хорватский специалист проведет всего несколько дней с командой, а затем вернется в Москву, чтобы начать подготовку к сезону с армейским клубом.

Напомним, что чемпионат Европы-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Хорватии на групповом этапе сыграет с командами Англии (13 июня), Чехии (18 июня) и Шотландии (22 июня).