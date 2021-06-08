Тедеско провел встречу с руководством «Фенербахче»

Доменико Тедеско и Луиш Каштру являются главными кандидатами на пост главного тренера турецкого «Фенербахче», сообщает Fotomac.
По информации источника, немецкий специалист уже провел переговоры с руководством «Фенербахче».
Напомним, что под руководством Тедеско «Спартак» в прошлом сезоне стал вторым в российской премьер-лиге и вышел в квалификацию Лиги чемпионов. Луиш Каштру же возглавлял донецкий «Шахтер», с которым уступил титул чемпиона Украины киевскому «Динамо», заняв второе место в УПЛ.
источник: Fotomac