Стало известно, почему «Зенит» не взял Захаряна в свою академию

Бывший главный селекционер «Динамо» Геннадий Голубин рассказал, почему «Зенит» не стал приобретать полузащитника Арсена Захаряна.

«Они посчитали, что он не подходит им по тем параметрам, которые они хотят видеть в футболисте. Видели на его месте другого игрока. Но в этом «Динамо» повезло. Мы оперативно это (приобрели игрока) сделали. Я тогда был в «Динамо» и сделал все, чтобы он оказался в клубе», - сказал Голубин на Youtube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

Напомним, что Захарян перешел в «Динамо» из академии самарских «Крыльев Советов» в 2017 году без компенсации. В сезоне-2020/21 Арсен дебютировал за бело-голубых в возрасте 17 лет. Он провел за основную команду 13 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость хавбека составляет четыре миллиона евро.