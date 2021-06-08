Хачатурянц рассказал, почему РФС не продлил контракт с Калошиным

Глава судейского комитета Ашот Хачатурянц рассказал о причинах, из-за которых Российский футбольный союз (РФС) не стал продлевать контракт с руководителем VAR Леонидом Калошиным.

«Я высказал такую точку зрения, что меня не устраивало то количество скандалов, которые были вокруг работы VAR, а также не устраивало то положение, при котором судьи получают разные трактовки по эпизодам от главы департамента судейства РФС и главы руководства VAR», - приводит слова Хачатурянца ТАСС.

Напомним, что об уходе Калошина из РФС было объявлено 3 июня. Он отвечал за VAR в России с 2017 года.