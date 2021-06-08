Верхолетов объявлен новым руководителем проекта VAR в России

Глава судейского комитета Ашот Хачатурянц назвал имя нового руководителя проекта VAR в России.

«Кирилл Верхолетов станет новым руководителем проекта офиса VAR, сейчас уже согласовано фактически, проходит техническое оформление. Человек очень опытный, я надеюсь, что он внесет свежую струю во все это движение, исправит ошибки, которые у нас накопились. Мы понимаем, что много критики было в отношении VAR», - приводит слова Хачатурянца ТАСС.

Отметим, что с предыдущим руководителем VAR Леонидом Калошиным не стали продлевать контракт из-за большого количества скандалов, связанных с системой.