Хачатурянц назвал поведение Мешкова по отношению к Слуцкому непрофессионализмом

Глава судейского комитета Ашот Хачатурянц осудил действия российского арбитра Виталия Мешкова после матча 30-го тура РПЛ «Рубин» - «Ротор».

«Обсудили с судьями и слова Слуцкого. Слуцкий — эмоциональный тренер, я говорил с ним, с руководителем клуба. Они понимают, что оскорблять нельзя. Но верх непрофессионализма — не пожать поданную руку», - приводит слова Хачатурянца «Чемпионат».

Напомним, что в одном из интервью главный тренер «Рубина», критикуя российских судей, назвал их «обслуживающим персоналом».