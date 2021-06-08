Андрей Червиченко: У Хачатурянца нет любимчиков, даже «Зениту» пришлось несладко

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал работу главы судейского комитета Ашота Хачатурянца на своем посту.

«Работу Хачатурянца за этот период оценю как хорошую, он молодец. Нет любимчиков и кого-то привилегированного. Даже «Зениту» пришлось несладко, им в этом сезоне особо никто не помогал. Все были более-менее равноудаленные, кто-то где-то прихватывал, конечно, но это были в каком-то виде моменты личных договоренностей. Могу только поаплодировать Хачатурянцу и пожелать удачи в битве. Еще год-два и он очистит весь наш футбол от скверны», - приводит слова Червиченко «Чемпионат».

Добавим, что Хачатурянц возглавил судейский комитет в ноябре 2019 года. В последнее время им было объявлено о дисквалификации нескольких известных арбитров: Михаила Вилкова, Станислава Васильева. Помимо этого было принято решение не продлевать контракт с руководителем проекта VAR в России Леонидом Калошиным, его заменит Кирилл Верхолетов.