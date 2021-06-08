Кудряшов и Самошников не тренируются в общей группе сборной России

Защитники Федор Кудряшов и Илья Самошников не тренируются в общей группе сборной Росссии, сообщает ТАСС.

По информации источника, оба спортсмена занимаются в отеле по индивидуальным программам.

Напомним, что Самошников из-за травмы задней поверхности бедра не попал в итоговую заявку сборной России, а Кудряшов получил повреждение икроножной мышцы голени на предыгровой тренировке к товарищескому матчу против сборной Болгарии уже после утверждения состава сборной России на чемпионат Европы.

Отметим, что в этом году любая команда может из-за травмы заменить игрока до начала выступления на Евро, именно поэтому в составе сборной России остались футболисты, не включенные в итоговую заявку, в частности защитник московского «Динамо» Роман Евгеньев.