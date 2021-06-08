Полузащитник сборной Швеции Кулушевски заразился коронавирусом

Врач сборной Швеции Андерс Валентин сообщил, что полузащитник национальной команды Деян Кулушевски сдал положительный тест на коронавирус.

«Он заразился во время отпуска. Мы определили тех, кто был с ним ближе всего, тех, кто сидел с ним рядом, ел с ним. У этих людей нет симптомов. Сегодня они проходят тестирование, мы скоро узнаем результаты», - приводит слова Валентина Aftonbladet.

Сам полузащитник изолирован от команды, и точно не примет участие в стартовом матче своей национальной команды на чемпионате Европы против сборной Испании, который пройдет 14 июня. Также шведы на групповом этапе Евро-2020 сыграют со Словакией (18 июня) и Польшей (23 июня).

На данный момент сборная Швеции не планирует делать изменения в итоговой заявке, что предусмотрено регламентом чемпионата Европы.