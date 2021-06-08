РФС обратился в УЕФА по поводу формы сборной Украины на ЧЕ-2020

Российский футбольный союз направил обращение в УЕФА из-за формы сборной Украины на предстоящем чемпионате Европы.

«Мы направили письмо в УЕФА, в котором обращаем внимание на использование политических мотивов в форме сборной Украины, что нарушает руководящие принципы регламента УЕФА по экипировке, который запрещает политические высказывания. Футбол — это спорт, который должен всегда оставаться вне политики. На наш взгляд, согласовывая такую форму, УЕФА создаёт прецедент, ведь уже на следующем крупном турнире мы можем увидеть попытки других стран использовать свою экипировку для политических высказываний», — приводит «Чемпионат» слова представителя службы коммуникаций РФС.

Напомним, ранее Украинская футбольная ассоциация презентовала форму национальной команды для участия на Евро-2020. На футболках игроков обозначена карта страны, включая Донецк, Луганск и Крым, а также нанесен лозунг: «Слава Украине! Героям слава!».

Добавим, что на групповом этапе ЧЕ-2020 Украина сыграет с командами Нидерландов, Северной Македонии и Австрии.