«Ахмат» заявил о поддержке Хачатурянца

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал о том, что клуб поддерживает политику главы судейского комитета Ашота Хачатурянца по обновлению судейского корпуса.

«Еще в апреле месяце Хачатурянц заявлял, что по окончании сезона возможны изменения, касающиеся судейского корпуса. Могу еще раз подтвердить, что мы поддерживаем политику судейского комитета и лично Ашота Рафаиловича, направленную на улучшение качества работы арбитров и повышение их квалификации», - приводит слова Айдамирова Sport24.ru.

Добавим, что в последнее время было объявлено о дисквалификации нескольких известных арбитров, в частности Михаила Вилкова и Станислава Васильева, о чьем отстранении было объявлено сегодня. Помимо этого было принято решение не продлевать контракт с руководителем проекта VAR в России Леонидом Калошиным, его заменит Кирилл Верхолетов.