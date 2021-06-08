Михаил Боярский: У меня мало надежд на то, что сборная России выиграет у Бельгии

Актер театра и кино Михаил Боярский считает, что у сборной России нет шансов на победу в игре группового этапа ЧЕ-2020 с Бельгией.

«Я не оптимист в вопросе сборной России. Конечно, буду болеть за нашу команду, но думаю, что они проиграют Бельгии. Шансы на выход из группы у нас — минимальные. Даже с учетом того, что можно выйти с третьего места. Я видел игру нашей сборной с Польшей и Болгарией — и по этим матчам она оставляет желать лучшего. А кроме нашей команды меня мало что интересует на этом Евро. Безусловно, хочется, чтобы Россия выиграла, но на это у меня мало надежд», — цитирует артиста «Газета.Ru».

Напомним, что матч между сборными Россией и Бельгией состоится 12 июня в Санкт-Петербурге.

Добавим, что на групповом этапе подопечные Станислава Черчесова также сыграют с Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня).