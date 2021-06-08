Георгий Джикия: Бельгия сильный соперник, но для нас небольшой плюс, что играем в России

Защитник сборной России Георгий Джикия назвал плюсы национальной команды, которые помогут в стартовом матче на чемпионате Европы-2020 против Бельгии.

«Бельгия сильный соперник с игроками классного европейского уровня. Игра будет хорошей. То, что матч пройдет в России - небольшой плюс для нас, болельщики будут гнать нас вперед. Дуэль с Лукаку? Безусловно, он один из лучших форвардов в мире. Что по игре — не Джикия будет играть против Лукаку, а сборная России. Поэтому командные действия - прежде всего», - приводит слова футболиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что чемпионат Европы-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Подопечные Станислава Черчесова на групповом этапе сыграют со сборными Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).