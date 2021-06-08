Вячеслав Караваев: Победить в матче с Бельгией нам помогут командные действия

Защитник сборной России Вячеслав Караваев поделился ожиданиями от первого матча национальной команды на Евро-2020 против Бельгии.

«Командные действия помогут нам победить в матче против бельгийцев. Мы проявим характер и добьемся результата. Евро — фантастический турнир, приятно принять участие в этом соревновании. Я не испытываю волнения. Надеюсь, мы покажем достойную игру», - цитирует футболиста Sport24.ru.

Напомним, что сборные России и Бельгии сыграют 12 июня в Санкт-Петербурге. Начало матча в 22:00 (мск).