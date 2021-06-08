ФИФА: Евро-2020 не в зоне нашей ответственности, но политика и спорт не должны смешиваться

ФИФА заявила, что не может повлиять на форму сборной Украины, в которой она сыграет на чемпионате Европы.

«Поскольку данное соревнование организовано не ФИФА (а УЕФА - прим.), оно находится не в зоне нашей ответственности. Однако мы хотели бы повторить, что ФИФА в соответствии с уставом организации остается нейтральной в вопросах политики, мы твердо уверены, что политика и спорт не должны смешиваться», - приводит слова организации ТАСС.

Добавим, что Российский футбольный союз уже направил обращение в УЕФА из-за формы сборной Украины на предстоящем чемпионате Европы.