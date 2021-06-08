Польша сыграла вничью с Исландией в товарищеском матче

Сборная Польши на своем поле сыграла вничью с командой Исландии (2:2) в товарищеском матче перед стартом Евро-2020.
Гости дважды выходили вперед по ходу встречи. В составе Исландии Альберт Гудмундссон (24-я минута) и Биркир Бьярнасон (47).
У хозяев отличились Петр Зелиньски (34) и Кароль Свидерский (88).
Напомним, сборная Польши сыграют на чемпионате Европы в квартете E со Словакией (14 июня), Испанией (19 июня) и Швецией (23 июня)
Добавим, что 2 июня команда Паулу Соузы сыграла вничью со сборной России (1:1).