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08 июня 21:52
автор: Максим Скороходов

Нобель Арустамян: Ваши слова поддержки для меня намного ценнее любых аккредитаций

Комментатор не будет работать на Евро-2020 по решению азербайджанского оргкомитета турнира.

Российский журналист Нобель Арустамян прокомментировал отказ в получении аккредитации на грядущий чемпионат Европы.

«Ситуация с моей аккредитацией на Евро-2020 развивается последние несколько дней. Сегодня, когда о ней стало известно всем, я получил невероятно много слов поддержки. Это главное для меня в нынешнем положении. Искренне благодарю всех своих коллег, написавших по теме публично или мне в сообщениях.

Ну а столько зрителей, коллег, друзей мне разом не писало, наверное, никогда. Последние 3-4 часа я просто выпал из жизни, пытаясь ответить всем.

Поражен вниманием к своей фигуре, это для меня невероятно. Ваши слова для меня намного ценнее любых аккредитаций на любой турнир», - написал Арустамян в своем телеграм-канале.

Добавим, что комментатор не будет работать на чемпионате Европы из-за решения оргкомитета Баку, где пройдут четыре матча турнира, в том числе четвертьфинал.

источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна
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