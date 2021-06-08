Газизов подал в суд на «Спартак» для получения компенсации

Бывший гендиректор «Спартака» подал иск в Октябрьский районный суд города Уфы в отношении московского клуба.

Как сообщают «РИА Новости», изначально заседание было назначено на 24 мая, затем отложено на 11 июня. Газизов в своем иске ссылается на дополнительном соглашении к трудовому договору. По нему функционеру должны выплатить выходное пособие в размере около 400 миллионов рублей. Газизов пояснил, что «Спартак» выплатил ему первый платеж в размере около 100 млн.

Отмечается, что «Спартак» просит приостановить иск, потому что »красно-белые» первыми подали заявление об оспаривании трудового договора в московский суд. Если их требования будут удовлетворены, то претензии Газизова не будут исполнены.

Ранее в СМИ бывший гендиректор московского клуба говорил о том, что договоренности у не были не со «Спартаком», а конкретно с владельцем команды Леонидом Федуном.