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08 июня 22:38
автор: Александр Поволоцкий

Тренер сборной Финляндии: У России есть техничные и опасные игроки, такие как Дзюба и Миранчук

Чемпионат Европы стартует 11 июня.

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва поделился мнением о команде России, с которой его подопечным предстоит сыграть на групповом этапе Евро-2020.

«У сборной России есть игроки с богатым опытом. Такие опасные игроки как нападающий Артем Дзюба и Алексей Миранчук в полузащите. У команды есть техничные футболисты, но больше всего она впечатлила меня своей сплоченностью и дисциплиной. Это сборная с очень строгой рабочей этикой. Все готовы пахать на команду. К тому же у России сильная атака», — цитирует наставника пресс-служба УЕФА.

Напомним, что матч между сборными России и Финляндии состоится 16 июня в Санкт-Петербурге.

Также в квартете C сыграют команды Бельгии и Дании.

источник: UEFA (УЕФА)
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