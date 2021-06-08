Тренер сборной Финляндии: У России есть техничные и опасные игроки, такие как Дзюба и Миранчук

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва поделился мнением о команде России, с которой его подопечным предстоит сыграть на групповом этапе Евро-2020.

«У сборной России есть игроки с богатым опытом. Такие опасные игроки как нападающий Артем Дзюба и Алексей Миранчук в полузащите. У команды есть техничные футболисты, но больше всего она впечатлила меня своей сплоченностью и дисциплиной. Это сборная с очень строгой рабочей этикой. Все готовы пахать на команду. К тому же у России сильная атака», — цитирует наставника пресс-служба УЕФА.

Напомним, что матч между сборными России и Финляндии состоится 16 июня в Санкт-Петербурге.

Также в квартете C сыграют команды Бельгии и Дании.