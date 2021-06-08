Салихова - об иске Газизова к «Спартаку»: Шамиль-Ко знатный аферист

Супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова отреагировала на сообщение об иске к клубу со стороны бывшего гендиректора «красно-белых» Шамиля Газизова.

«Шамиль-Ко — знатный аферист», — написала она в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее стало известно, что Газизов подал в суд на «Спартак» с требованием выплатить ему еще 299 миллионов рублей в качестве взыскания задолженности по выходному пособию, а также процентов и компенсации морального вреда.

Сообщалось, что судебное заседание в Октябрьском районном суде Уфы должно состояться 11 июня.