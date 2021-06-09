Франция победила Болгарию в товарищеском матче, Бензема получил травму перед ЧЕ-2020

Сборная Франции обыграла команду Болгарии в домашнем товарищеском матче.
Встреча на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени завершилась со счетом 3:0 в пользу подопечных Дидье Дешама.
В составе французской команды дубль оформил нападающий Оливье Жиру (83-я и 90-я минуты). Еще один гол в активе другого форварда Антуана Гризмана (29).
Отметим, что 41-й минуте игрок »трехцветных» Карим Бензема получил травму и покинул поле.
На Евро-2020 французы сыграют в группе F с командами Германии, Венгрии и Португалии.