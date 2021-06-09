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09 июня 00:07
автор: Александр Поволоцкий

Франция победила Болгарию в товарищеском матче, Бензема получил травму перед ЧЕ-2020

Первая игра «трехцветных» на чемпионате Европы пройдет 15 июня.

Сборная Франции обыграла команду Болгарии в домашнем товарищеском матче.

Встреча на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени завершилась со счетом 3:0 в пользу подопечных Дидье Дешама.

В составе французской команды дубль оформил нападающий Оливье Жиру (83-я и 90-я минуты). Еще один гол в активе другого форварда Антуана Гризмана (29).

Отметим, что 41-й минуте игрок »трехцветных» Карим Бензема получил травму и покинул поле.

На Евро-2020 французы сыграют в группе F с командами Германии, Венгрии и Португалии.

Товарищеский матч

Франция — Болгария — 3:0 (1:0)

Голы: Гризманн, 29 (1:0). Жиру, 83 (2:0). Жиру, 90 (3:0).

источник: «Советский спорт»
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