Гол и ассист Неймара принесли Бразилии победу над Парагваем в квалификации ЧМ-2022

В матче квалификационного турнира к чемпионату мира-2022 сборная Бразилии обыграла Парагвай - 2:0.

В самом начале встречи счет открыл нападающий «ПСЖ» Неймар (4-я минута). Точку в матче на третьей добавленной минуте к основному времени поставил Лукас Пакета, которому отдал голевую передачу все тот же Неймар.

Таким образом, Бразилия одержала шестую победу в шести матчах и с 18 очками возглавляет турнирную таблицу отборочного цикла. Ближайший преследователь, Аргентина, отстает на шесть очков после сегодняшней ничьей с Колумбией.