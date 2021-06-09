Сборная Бразилии примет участие в Кубке Америки

Футболисты сборной Бразилии опубликовали командное заявление, в котором осудили проведение Кубка Америки, но подчеркнули, что не намерены отказываться от участия в турнире.

«Когда рождается бразилец, рождается фанат. Мы написали это послание для более чем 200 миллионов фанатов, чтобы выразить свое мнение о проведении Кубка Америки.

Мы - сплоченная команда, но с разными идеями. По разным причинам, будь то гуманитарные или профессиональные, мы недовольны проведением Кубка Америки, независимо от того, проводится он в Чили или даже в Бразилии. Все недавние события заставляют нас поверить в неадекватность процесса его реализации.

Важно подчеркнуть, что мы никогда не хотели делать это обсуждение политическим. Мы осознаем важность своей позиции, следим за тем, что публикуется в СМИ, в социальных сетях. Мы также выступаем за то, чтобы предотвратить распространение ложных новостей, связанных с нашими именами, без достоверных фактов. Помним, что мы - профессиональные футболисты. У нас есть миссия, которую нужно выполнить, надев желто-зеленую майку исторического пятикратного чемпиона мира. Мы против Кубка Америки, но мы никогда не откажемся от игры за сборную Бразилии», - говорится в манифесте футболистов бразильской сборной, текст которого был опубликован в соцсетях футболистов, в частности, в сторис инстаграма Неймара, Тьяго Силвы и Каземиро.

Изначально турнир должен был пройти в Колумбии и Аргентине, но обе страны лишились этого права. Колумбия осталась без турнира из-за политической ситуации в стране и коронавируса. В Аргентине также высокий уровень опасности заражения, из-за чего в мае были приостановлены все национальные турниры. После этого было принято решение о проведении Кубка Америки в Бразилии, против чего выступили все игроки национальной команды и главный тренер Тите. Ходили слухи, что игроки сборной отказались выступать на турнире, но позже согласились под давлением властей», - приводит слова игроков Sport24.