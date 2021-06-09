Станислав Черчесов: Я не планирую пока завершать тренерскую карьеру

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился впечатлениями от сборов национальной команды в Австрии, а так же рассказал не планирует ли завершать карьеру.

«Хотел бы я на пенсии осесть здесь? Не планирую пока завершать тренерскую карьеру, поэтому и о пенсии совершенно не думаю. Ситуация подскажет, как нужно будет поступить. А в Австрии мы проводим сборы не потому, что я люблю эту страну, а так как в Нойштифте идеальные условия для подготовки», - приводит слова Черчесова Sport24.

Напомним, что в первом туре чемпионата Европы Россия сыграет с командой Бельгии. Встреча состоится 12 июня и начнется в 22:00 по московскому времени.