Черчесов - о матче сборной России против Бельгии: Лучшая команда мира объективно сильнее

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о предстоящем первом матче на чемпионате Европы-2020 против Бельгии.

«Когда перед тобой сборная Бельгии, где каждый игрок - звезда, вряд ли можно быть до конца спокойным. Но нельзя потерять уверенность в себе. Лучшая команда мира объективно сильнее. Но это глобально. А что будет в конкретный день и час, не знает никто. И наша задача - сделать все, чтобы именно вечером 12 июня продемонстрировать свои лучшие качества. В таком ключе и настраиваемся на матч открытия турнира», - приводит слова специалиста Sport24.

Напомним, что в первом туре Евро-2020 Россия сыграет с командой Бельгии. Встреча состоится 12 июня и начнется в 22:00 по московскому времени.