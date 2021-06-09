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09 июня 10:14
автор: Степан Шереметьев

Люк Уилшир: В Австралии о Дзюбе знают многие

Защитник выступал за московское «Динамо».

Бывший защитник московского «Динамо» Люк Уилкшир поделился мнением о форварде сборной России и петербургского «Зенита» Артеме Дзюбе.

«У него есть определенные физические возможности, которые осложняют работу для защитников. Плюс он отлично умеет реализовывать моменты. Я персонально против него играл не так часто, все же я не был центральным защитником, но суть в том, чтобы поджимать его во время приема мяча, поддавливать и не позволять развернуться лицом к воротам или сделать точную скидку. После его выступления на чемпионате мира и публикации тех знаменитых видео, думаю, о нем в Австралии знают многие», - приводит слова Уилшира «РБ-Спорт».

Напомним, что защитник выступал за «Динамо» дважды с 2008 по 2014 и 2016 по 2017 гг. Уилшир завершил карьеру футболиста в 2018 году.

источник: «РБ-Спорт»
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