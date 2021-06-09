Канделаки - о новой форме сборной Украины на Евро-2020: Спорт должен быть вне политики

Генеральный продюсер «Маты ТВ» Тина Канделаки поддержала обращение РФС в УЕФА по поводу новой формы сборной Украины.

Ранее РФС направил письмо в УЕФА, подчеркнув, что форма Украины нарушает руководящие принципы регламента по экипировке, который запрещает политические высказывания.

«Полностью поддерживаю РФС в их заявлении о политизации спорта жестом руководства украинской сборной.

Противно от того, как украинские политики используют свою сборную. Нам вот не приходит в голову размещать на форме политические лозунги. И участие наше в чемпионате Европы - участие в спортивном турнире, где нет места инсинуациям и провокациям других участников.

Зачем выносить на спортивные арены то, что не имеет к спорту никакого отношения? Спорт должен быть вне политики сегодня и впредь. И УЕФА должен последовательно защищать эту позицию», - написала Канделаки в своем телеграм-канале.