Источник: Нуну Эшпириту Санту возглавит «Кристал Пэлас»

Португальский наставник Нуну Эшпириту Санту станет главным тренером «Кристал Пэлас». Об этом в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, со специалистом уже согласован трехлетний контракт.

Напомним,что последним местом работы 47-летнего Эшпириту Санту был «Вулверхэмптон», который он возглавлял с 2017 года. До этого португалец тренировал «Порту», «Валенсию» и «Риу Аве».

В завершившемся сезоне АПЛ «Вулверхэмптон» с 45 очками занял 13 место. «Кристал Пэлас» с 44 очками остановился на 14 строчке в турнирной таблице.