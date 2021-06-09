«Крылья Советов» продлили контракты с Кабутовым и Якубой

Полузащитники «Крыльев Советов» Дмитрий Кабутов и Денис Якуба подписали новые соглашения с клубом.

«Дмитрий Кабутов и Денис Якуба - два важных для команды футболиста с классными игровыми качествами. Мы довольны тем, как они проявляют себя в «Крыльях». Надеемся, что они и дальше будут приносить пользу команде и продолжат демонстрировать качественный футбол», - приводит пресс-служба клуба слова спортивного директора «Крыльев Советов» Сергея Корниленко.

Напомним, что «Крылья Советов» по итогам сезона-2020/2021 набрали в 42 матчах 101 очко и выиграли первенство ФНЛ и поднялись в РПЛ.