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09 июня 11:18
автор: Степан Шереметьев

«Крылья Советов» продлили контракты с Кабутовым и Якубой

По итогам сезона-2020/21 самарский клуб вернулся в РПЛ.

Полузащитники «Крыльев Советов» Дмитрий Кабутов и Денис Якуба подписали новые соглашения с клубом.

«Дмитрий Кабутов и Денис Якуба - два важных для команды футболиста с классными игровыми качествами. Мы довольны тем, как они проявляют себя в «Крыльях». Надеемся, что они и дальше будут приносить пользу команде и продолжат демонстрировать качественный футбол», - приводит пресс-служба клуба слова спортивного директора «Крыльев Советов» Сергея Корниленко.

Напомним, что «Крылья Советов» по итогам сезона-2020/2021 набрали в 42 матчах 101 очко и выиграли первенство ФНЛ и поднялись в РПЛ.

источник: ФК «Крылья Советов»
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