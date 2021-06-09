СМИ: «Зенит» готов сделать новое предложение ЦСКА по Влашичу

Петербургский «Зенит» предпримет еще одну попытку выкупить трансфер полузащитника Николы Влашича у ЦСКА. Об этом сообщает «СЭ».

По информации источника, клуб из Санкт-Петербурга готов предложить за 23-летнего хорватского футболиста 25 миллионов евро.

Отметим, что в прошлом сезоне хавбек провел 34 матча за ЦСКА, забил 12 голов и сделал семь результативных передач. Его контракт с красно-синими действует до конца июня 2024 года. Портал transfermarkt.de оценивает полузащитника в 30 миллионов евро.

Напомним, Влашич вместе со сборной Хорватии примет участие в чемпионате Европы-2020 по футболу. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.