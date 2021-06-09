УЕФА и МИД РФ работают над аккредитацией Арустамяна на Евро-2020

Представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ) Мария Захарова сообщила, что министерство совместно с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ведет работу над тем, чтобы комментатор Нобель Арустамян получил аккредитацию на предстоящий чемпионат Европы.

Напомним,что 8 июня стало известно, что журналисту отказали в аккредитации на Евро-2020.

«УЕФА ищет решение, позволяющее российскому спортивному обозревателю Нобелю Арустамяну осуществлять профессиональную деятельность по освещению ЧЕ по футболу. Верю, что решение будет найдено. Весь вечер вчера этим занимались. И могу вам сказать, что такого конструктивного отношения всех вовлечённых сторон давно не видела», - написала у себя в Telegram-канале Захарова.

Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России сыграет в группе B с Бельгией (12 июня), Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня).