Никита Симонян: Черчесов работает намного лучше, нежели четыре предыдущих тренера сборной России

Первый вице-президент РФС Никита Симонян высказал мнение о работе тренерского штаба сборной России во главе со Станиславом Черчесовым перед чемпионатом Европы.

«Я мог следить, как работал Дик Адвокат, как работал Гус Хиддинк, Фабио Капелло, Леонид Слуцкий. И могу с полной уверенностью сказать, что сегодняшний штаб во главе с Черчесовым работает намного лучше, нежели штабы четырех предыдущих тренеров. С утра и до вечера проводится анализ. За счет такой работы штаба мы можем сыграть успешно на чемпионате Европы», - приводит слова Симоняна ТАСС.

Напомним, контракт специалиста с РФС рассчитан до декабря 2022 года. На домашнем чемпионате мира он вывел сборную в четвертьфинал. Также специалист помог ей пробиться на групповой этап Евро-2020, который состоится с 11 июня по 11 июля. Россияне сыграют с Бельгией, Данией и Финляндией.