Антон Шунин: Мы приложим все усилия, чтобы хорошо сыграть против Бельгии

Голкипер сборной России Антон Шунин поделился мнением о стартовом матче Евро-2020 с Бельгией.

«Мы обязательно разберем Бельгию и уже начали готовится. Будем искать сильные и слабые стороны соперника, за счет которых сможем хорошо против них сыграть. Да, команда сильная, но мы приложим все усилия, чтобы хорошо против них сыграть», - приводит слова Шунина «СЭ».

Напомним, что чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Россия сыграет в группе B с Бельгией (12 июня), Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня).