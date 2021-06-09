Источник: «Эвертон» хочет вернуть Влашича из ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич может вернуться в «Эвертон». Об этом сообщает Bobsoccer.ru.

По информации источника, английский клуб на протяжении трех лет после продажи хорвата армейцам следил за выступлениями игрока в Москве и впечатлен его прогрессом. «Ириски» заинтересованы в подписании 23-летнего футболиста и намерены предпринять какие-либо конкретные шаги по его трансферу после окончания чемпионата Европы.

Напомним, что Влашич перешел в ЦСКА из «Эвертона» в августе 2018 года на правах аренды, а летом 2019-го был выкуплен москвичами за 15,7 миллиона евро. В составе красно-синих полузащитник провел 103 матча, забил 33 гола и сделал 20 результативных передач.