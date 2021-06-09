ЦСКА продлил контракт с Помазуном и отправил его в аренду в «Урал»

Голкипер московского ЦСКА Илья Помазун продлил контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Отмечается, что обновленное соглашение рассчитано до окончания сезона-2025/26. Продлив контракт с 24-летним футболистом, армейцы отправили его в «Урал» на правах аренды. Вратарь проведет в клубе из Екатеринбурга следующий сезон.

Напомним, ранее Помазун уже выступал за «Урал» в первой части сезона-2020/21. Он сыграл за екатеринбуржцев 17 матчей в чемпионате России, из которых пять - на ноль.