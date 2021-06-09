ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Товарищеские матчи (сборные) 21:00 Нигер 0 Конго 0 П1 3.50 Х 3.40 П2 2.12
Товарищеские матчи (сборные) 21:45 Португалия 0 Израиль 0 П1 1.20 Х 7.50 П2 17.0
Италия - Серия А 21:45 Виртус Болонья 0 Олимпия Милан 0
09 июня 16:31
автор: Александр Шульгин

«Челси» продолжает борьбу с «ПСЖ» за Хакими

«Интер» по-прежнему планирует продать защитника не менее, чем за 80 миллионов евро.

«Челси» сделал предложение «Интеру» по фланговому защитнику Ашрафу Хакими.

Как сообщает Sky Sport Italia, английский клуб предложил итальянцам 60 миллионов евро, повторив тем самым условия «ПСЖ». Кроме того, «аристократы» готовы включить в сделку Эмерсона или Андреаса Кристенсена.

Напомним, в минувшем сезоне 22-летний Хакими провел 45 матчей, в которых забил семь мячей и сделал 11 результативных передач.

По итогам сезона-2020/21 в серии А «нерадзурри» выиграли чемпионский титул.

источник: Sky Sport Italia
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Анастасия Павлюченкова впервые вышла в полуфинал Roland GarrosДаниил Медведев не смог пробиться в полуфинал Открытого чемпионата ФранцииРПЛ попала в пятёрку лиг по числу игроков на Евро-2020Восхитительная телеведущая сводит с ума поклонников футболаАмериканец объяснил, чем отвратительны русские девушкиУткин не стал молчать после скандала с формой сборной Украины
Звезда CS:GO Дмитрий Sh1ro Соколов: Зарубиться с футболистами сборной России было бы весело
Один из лидеров киберспортивной команды Gambit Esports, генеральным партнером которой стала БК «Лига Ставок», Дмитрий Sh1ro Соколов рассказал «Плеймейкеру» о планах на сезон и ожиданиях от футбольного Евро-2020.
Ковид атакует испанцев и шведов, датчане сделали «коронавирусное» открытие. Дайджест Евро-2020
О последних новостях стартующего 11 июня чемпионата Европы — в обзоре «Плеймейкера».
Проиграл, но не разочаровал. Как Медведев завершил свой лучший «Ролан Гаррос»
В четвертьфинале Открытого чемпионата Франции по теннису россиянин Даниил Медведев в трех сетах проиграл греку Стефаносу Циципасу (3:6, 6:7, 5:7).
Политика вмешалась в Евро еще до старта: «Матч ТВ» жалуется на Баку, РФС — на Киев
Чемпионат Европы почти на носу, а новости по теме главного футбольного события года имеют все больше политических оттенков.
Слуцкий и «Спартак». Найдут ли они друг друга посреди сезона?
Пока сборные готовятся к Евро-2020, клубы уже думают о сезоне-2020/21. И в нем - что в России, что в Европе - нас наверняка ждут громкие тренерские перестановки.
У Германии — 16, у России и Украины — ноль. Рейтинг Евро-2020 по победам в Лиге чемпионов
Сравнение участников предстоящего чемпионата Европы по числу титулов победителей ЛЧ у игроков, вошедших в заявки. Почти половина этих титулов (39 из 82) приходится на группу смерти под литерой F.
В какой же форме Украина? Подопечные Шевченко накануне Евро-2020 разгромили Кипр
В заключительном контрольном матче перед стартом чемпионата Европы украинская сборная забила четыре безответных мяча киприотам.
Не увольнять тренеров каждый год, сократить лигу, отменить потолок. Как России вывести из кризиса свой хоккей
Неудачный для сборной России итог ЧМ-2021 - повод не паниковать, а провести оперативную работу над ошибками с прицелом на олимпийский Пекин-2022.
27-кратные! Канадцы победили Финляндию и сравнялись с Россией и СССР по титулам чемпионов мира
В финале 84-го чемпионата мира в Риге сборная Канады в овертайме дожала Финляндию (3:2) и 27-й раз в истории завоевала титул.
Русские идут. Медведев и Павлюченкова — в четвертьфинале «Ролан Гаррос», где их не ждали
Российские теннисисты на Открытом чемпионате Франции неожиданно добрались уже до четвертьфинала и готовы продолжать в том же духе.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

ПМЭФ'21 Гала-матч по хоккею. 02.06.2021

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика