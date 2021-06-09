«Челси» продолжает борьбу с «ПСЖ» за Хакими

«Челси» сделал предложение «Интеру» по фланговому защитнику Ашрафу Хакими.

Как сообщает Sky Sport Italia, английский клуб предложил итальянцам 60 миллионов евро, повторив тем самым условия «ПСЖ». Кроме того, «аристократы» готовы включить в сделку Эмерсона или Андреаса Кристенсена.

Напомним, в минувшем сезоне 22-летний Хакими провел 45 матчей, в которых забил семь мячей и сделал 11 результативных передач.

По итогам сезона-2020/21 в серии А «нерадзурри» выиграли чемпионский титул.