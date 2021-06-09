Официально: Сарри возглавил «Лацио»

Маурицио Сарри стал главным тренером римского «Лацио».

Об этом сообщила пресс-служба клуба в своем твиттере.

Детали сделки не разглашаются, однако, по информации некоторых итальянских СМИ, соглашение со специалистом заключено по схеме «2+1». Ранее Сарри работал с «Эмполи», «Наполи», лондонском «Челси» и туринском «Ювентусе», из которого был уволен в августе 2020 года.

Напомним, в минувшем сезоне итальянской серии А «Лацио» под руководством Симоне Индзаги занял шестое место. Экс-наставник римлян возглавил миланский «Интер», выигравший скудетто с Антонио Конте.