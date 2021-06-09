«ПСЖ» планирует подписать Дембеле в 2022 году

Французский »ПСЖ» хочет приобрести нападающего испанской «Барселоны» Усмана Дембеле.

Контракт француза с каталонцами истекает в конце следующего. Как сообщает «Marca», в настоящее время «сине-гранатовые» пытаются договориться с 22-летним игроком о продлении действующего соглашения. Парижане внимательно следят за развитием ситуации.

Напомним, в минувшем сезоне Дембеле провел 44 матча во всех турнирах, забив 11 голов и отдав пять результативных передач.

До переезда в Испанию форвард выступал в составе дортмундской «Боруссии».