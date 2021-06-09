Александр Дюков: На первом этапе у сборной России стоит задача выйти из группы

Президент РФС Александр Дюков поделился ожиданиями от выступления сборной России на предстоящем чемпионате Европы.

«Команда провела серьезную работу при подготовке и выполнила задачи программы, которая была разработана для подготовки к чемпионату Европы. Если мы принимаем участие в этом турнире, то на первом этапе стоит задача в виде выхода из группы», — приводит слова руководителя ТАСС.

Напомним, турнир пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы. Первый матч подопечные Станислава Черчесова сыграют 12 июня против Бельгии в Санкт-Петербурге. Затем команде предстоят игры с Финляндией и Данией.