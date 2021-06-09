УЕФА планирует продолжать добиваться введения санкций в отношении клубов, оставшихся в Суперлиге

УЕФА по-прежнему намерен добиться исключения из еврокубков трех клубов, отказавшихся покидать Суперлигу.

«УЕФА отмечает, что решение о временной приостановке разбирательства было принято апелляционным органом после официального уведомления, в одностороннем порядке направленного нам судебными органами Швейцарии.

УЕФА понимает, по каким причинам производство необходимо временно приостановить, но сохраняет уверенность и будет продолжать отстаивать свою позицию во всех соответствующих юрисдикциях. Союз действовал в соответствии не только со своим уставом и регламентом, но и с законодательством Евросоюза, Европейской конвенцией о правах человека и законодательством Швейцарии, начав независимое расследование действий клубов, связанных с участием в Суперлиге. УЕФА предпримет все необходимые шаги, чтобы наш апелляционный орган имел возможность возобновить дисциплинарное разбирательство как можно скорее», - сообщает пресс-служба организации.

Напомним, в апреле 12 европейских топ-клубов объявили о создании нового закрытого турнира - Суперлиги. Однако, в связи с резкой критикой идеи общественностью и угрозой санкций со стороны ФИФА и УЕФА, девять участников покинули проект.

В настоящее время официально не объявляли о выходе из него мадридский «Реал», «Барселона» и туринский «Ювентус». УЕФА пригрозил клубам исключением из еврокубков, после чего последние обратились в швейцарский суд, который принял их сторону, разослав в ФИФА и УЕФА решение о невозможности продолжения дисциплинарного производства в отношении трех грандов.