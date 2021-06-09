Джорджевичем интересуются испанские клубы

Черногорский экс-нападающий московского «Локомотива» Лука Джорджевич может продолжить выступления в испанской ла лиге.

По информации «Marca» 26-летний форвард имел договоренность с обоими клубами о возможном подписании соглашения в случае истечения срока контракта с железнодорожниками. 8 июня москвичи и футболист расторгли договор.

Напомним, в России Джорджевич выступал также в составе «Зенита» и тульского «Арсенала» на правах аренды.

В минувшем сезоне черногорец провел 14 матчей за туляков, в которых забил два мяча.