Доменико Тедеско: Крал из тех, кого надо тормозить, а не подталкивать

Экс-главный тренер красно-белых Доменико Тедеско отметил чешского полузащитника команды Алекса Крала, как одного из самых трудолюбивых в составе москвичей и поделился своим мнением о его возможном уходе в АПЛ.

«Если говорить о том, кто самый большой профессионал в «Спартаке», то я бы назвал всех, но если можно только одного, то выделю Крала. Чех не вылезал из тренажерного зала. Крал из тех, кого надо тормозить, а не подталкивать. В Англии отличный чемпионат. Если у Крала есть такая цель и он ее достигнет, то буду за него очень рад. Как за каждого, кто ставит перед собой планку и берет ее», - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что чех согласовал условия личного соглашения с лондонским «Вест Хэмом».

Напомним, в минувшем сезоне РПЛ Крал провел 30 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

По итогам чемпионата «Спартак» под руководством Тедеско завоевал серебряные медали и путевку в квалификацию Лиги чемпионов.