Тедеско пожелал удачи Витории

Бывший главный тренер красно-белых Доменико Тедеско оценил поступок супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой, вышедшей из состава совета директоров в знак несогласия с политикой клуба, а также поделился своим мнением о новом наставнике москвичей Руе Витории.

«Зарему и ее мнение ценю очень высоко. Она всегда поддерживала меня в «Спартаке», в том числе в сложные периоды. За это я ей очень благодарен.

С Руем лично не знаком. И мне в целом не очень нравится, когда предшественник начинает оценивать сменщика. Желаю Рую Витории и «Спартаку» только самого лучшего, чтобы они вместе смогли воплотить в реальность мечту о чемпионском титуле. Считаю, что в молодой команде заложен очень высокий потенциал, она не достигла потолка», - приводит слова Тедеско «Спорт-Экспресс».

Напомним, по итогам минувшего сезона РПЛ «Спартак» под руководством немца занял второе место и получил право на участие в квалификации Лиги чемпионов. Перед зимней паузой в чемпионате Тедеско заявил, что не собирается продлевать контракт с клубом.

Руй Витория возглавил команду по окончании прошлого сезона. Салихова была против кандидатуры 51-летнего португальца. Также ей не понравилась процедура выбора нового рулевого красно-белых.