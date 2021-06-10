Александр Дюков: Форма сборной Украины не соответствует регламенту экипировки

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что не согласен с решением УЕФА допустить форму сборной Украины.

«Мы увидели, что как в игровом комплекте, так и в презентации есть определенные политические посылы. Мы считаем, что это не соответствует как принципам IFAВ, так и регламенту экипировки», - приводит слова Дюкова ТАСС.

Напомним, что накануне стало известно, что РФС направил в УЕФА письмо, в котором указал на политические мотивы в форме сборной Украины.