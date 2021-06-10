«Локомотив» сделал «Минску» предложение по покупке 18-летнего полузащитника

Главный тренер «Минска» Федор Щербаченко сообщил, «Локомотив» сделал предложение белорусскому клубу по покупке 18-летнего полузащитника Кирилла Зиновича.

«Локомотив» сделал «Минску» официальное предложение по оплате суммы отступных, которые прописаны в контракте Зиновича. Но на сегодняшний день в клубе сложилась такая ситуация, что не был продлен контракт с многолетним руководителем ФК «Минск». Поэтому сейчас фактически просто некому подписать этот трансферный договор. Я знаю, что Зинович согласовал условия личного контракта с «Локомотивом» и мечтает перейти в эту команду», - приводит слова Щербаченко «Спорт-Экспресс».

Добавим, что в этом году Зинович провел за свой клуб 14 матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

Отметим, что популярный портал Transfermarkt оценивает футболиста в 50 тысяч евро.