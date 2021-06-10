ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Товарищеские матчи (сборные) не начался Гвинея-Бисау 0 Кабо-Верде 0
Товарищеские матчи (сборные) 1-й тайм, 9' США 1 Коста-Рика 0 П1 1.17 Х 8.30 П2 13.0
ПФЛ - Группа 3 08:00 Сахалин 0 Квант 0 П1 2.03 Х 3.40 П2 3.20
ПФЛ - Группа 3 13:00 Химки-М 0 Сатурн 0
ПФЛ - Группа 3 13:00 Строгино 0 Факел-М 0 П1 1.70 Х 3.80 П2 4.00
ПФЛ - Группа 3 15:00 Химик-Арсенал 0 Металлург-Видн 0
ПФЛ - Группа 3 17:00 Красный 0 Авангард К 0
ПФЛ - Группа 3 18:00 Рязань 0 Сокол 0
ПФЛ - Группа 3 18:00 Металлург Лп 0 Калуга 0
ПФЛ - Группа 3 18:00 Салют Белгород 0 Знамя 0
Товарищеские матчи (сборные) 19:00 ЮАР 0 Уганда 0
10 июня 01:48
автор: Максим Скороходов

Сборная Бразилии объявила состав на домашний Кубок Америки

Ранее сообщалось, что команда Тите может пропустить турнир из-за того, что футболистов не уведомили о переносе турнира из Аргентины к ним на родину.

Стал известен состав сборной Бразилии на грядущий Кубок Америки, сообщает пресс-служба Бразильской конфедерации футбола.

Вратари: Алиссон («Ливерпуль», Англия), Эдерсон («Манчестер Сити», Англия), Вевертон («Палмейрас»).

Защитники: Эмерсон («Барселона», Испания), Данило, Алекс Сандро (оба - «Ювентус», Италия), Ренан Лоди, Фелипе (оба - «Атлетико», Испания), Эдер Милитао («Реал», Испания), Маркиньюс («ПСЖ», Франция), Тиагу Силва («Челси», Англия).

Полузащитники: Каземиро («Реал», Испания), Дуглас Луис («Астон Вилла», Англия), Эвертон Рибейро («Фламенго»), Фабиньо («Ливерпуль», Англия), Фред («Манчестер Юнайтед», Англия), Лукас Пакета («Лион», Франция).

Нападающие: Эвертон («Бенфика», Португалия), Роберто Фирмино («Ливерпуль», Англия), Габигол («Фламенго»), Габриэль Жезус («Манчестер Сити», Англия), Неймар («ПСЖ», Франция), Ришарлисон («Эвертон», Англия), Винисиус («Реал», Испания).

Добавим, что на групповом этапе турнира пентакампеоны сыграют против сборных Венесуэлы, Колумбии, Перу и Эквадора.

Кубок Америки пройдет с 13 июня по 10 июля.

источник: Бразильская конфедерация футбола
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Не старый, а опытный. Пять самых возрастных футболистов на Евро-2020Число команд в ФНЛ может увеличиться вдвоеДаниил Медведев не смог пробиться в полуфинал Открытого чемпионата ФранцииАмериканец объяснил, чем отвратительны русские девушкиВосхитительная телеведущая сводит с ума поклонников футболаУткин не стал молчать после скандала с формой сборной Украины
Ему давали на лапу, а он отказался и никому об этом не сказал. Как судью Лапочкина забанили на 10 лет
Дисквалификация футбольного арбитра Сергея Лапочкина затмила новости о приближающемся Евро-2020.
Звезда CS:GO Дмитрий Sh1ro Соколов: Зарубиться с футболистами сборной России было бы весело
Один из лидеров киберспортивной команды Gambit Esports, генеральным партнером которой стала БК «Лига Ставок», Дмитрий Sh1ro Соколов рассказал «Плеймейкеру» о планах на сезон и ожиданиях от футбольного Евро-2020.
Ковид атакует испанцев и шведов, датчане сделали «коронавирусное» открытие. Дайджест Евро-2020
О последних новостях стартующего 11 июня чемпионата Европы — в обзоре «Плеймейкера».
Проиграл, но не разочаровал. Как Медведев завершил свой лучший «Ролан Гаррос»
В четвертьфинале Открытого чемпионата Франции по теннису россиянин Даниил Медведев в трех сетах проиграл греку Стефаносу Циципасу (3:6, 6:7, 5:7).
Политика вмешалась в Евро еще до старта: «Матч ТВ» жалуется на Баку, РФС — на Киев
Чемпионат Европы почти на носу, а новости по теме главного футбольного события года имеют все больше политических оттенков.
Слуцкий и «Спартак». Найдут ли они друг друга посреди сезона?
Пока сборные готовятся к Евро-2020, клубы уже думают о сезоне-2020/21. И в нем - что в России, что в Европе - нас наверняка ждут громкие тренерские перестановки.
У Германии — 16, у России и Украины — ноль. Рейтинг Евро-2020 по победам в Лиге чемпионов
Сравнение участников предстоящего чемпионата Европы по числу титулов победителей ЛЧ у игроков, вошедших в заявки. Почти половина этих титулов (39 из 82) приходится на группу смерти под литерой F.
В какой же форме Украина? Подопечные Шевченко накануне Евро-2020 разгромили Кипр
В заключительном контрольном матче перед стартом чемпионата Европы украинская сборная забила четыре безответных мяча киприотам.
Не увольнять тренеров каждый год, сократить лигу, отменить потолок. Как России вывести из кризиса свой хоккей
Неудачный для сборной России итог ЧМ-2021 - повод не паниковать, а провести оперативную работу над ошибками с прицелом на олимпийский Пекин-2022.
27-кратные! Канадцы победили Финляндию и сравнялись с Россией и СССР по титулам чемпионов мира
В финале 84-го чемпионата мира в Риге сборная Канады в овертайме дожала Финляндию (3:2) и 27-й раз в истории завоевала титул.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

ПМЭФ'21 Гала-матч по хоккею. 02.06.2021

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика